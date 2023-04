WEER. In Gistel redelijk heldere ochtend met lichte regen

Koksijde bundelt 5000 (!) nazaten van landbouw­ster Marie Beun: “Dat mijn boek zoveel mensen zou verbinden had ik nooit verwacht”

Heet jij of iemand die je kent Annys, Legein of Thieren? Dan is er een kans dat jouw voormoeder Marie Beun heet. Familiekunde Westkust heeft namelijk 5000 nazaten van de vrouw, uit heel Vlaanderen, gebundeld in een digitale databank. De aanleiding voor dat onderzoek is ‘Een heftig leven’, het boek van Myriam Zelderloo (68) uit Oostduinkerke dat zaterdag wordt voorgesteld. Het begon allemaal met een witte grafsteen van 300 jaar oud in het Koksijdse dorpje Wulpen.