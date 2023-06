WEER. In Gistel bewolkt weer vanochtend

Eén persoon lichtge­wond bij gasontplof­fing in kelder

Bij een gasontploffing in een kelder in de Hertstraat in Oostende raakte vrijdagmiddag één persoon gewond. De ontploffing zorgde voor brand in de kelder van de woning. Maar hoe groot de schade is, is niet duidelijk. De woning is nog niet volledig vrijgegeven.