WEER. Helder weer in Gistel vanochtend

Proces ingeleid tegen schooldi­rec­teur "met onberispe­lij­ke staat van dienst": man staat terecht voor zedenfei­ten op twintigtal minderjari­gen

In de correctionele rechtbank van Brugge is het proces ingeleid tegen schooldirecteur Philip D. (62). De Oostendenaar stond 25 jaar lang aan het hoofd van de ‘matrozenschool’ Koninklijk Werk Ibis in Bredene en had er een onberispelijke staat van dienst. Volgens het parket maakte hij zich echter schuldig aan een reeks zware zedenfeiten met een twintigtal minderjarige slachtoffers.