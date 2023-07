WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Gistel vandaag

Jeugdhuis zet container­bar op in Velodroom

Jeugdhuis de Kim bouwde hun containerbar op op de site van de Velodroom in Oostende. Het jeugdhuis heeft zelf geen buitenruimte op hun vaste stek in de Langestraat en daarom beslisten ze enkele jaren geleden om niet te wachten tot de jongeren naar hen kwamen, maar om hun tenten of container in dit geval op te bouwen op de plaats waar de jongeren vertoeven.