WEER. Bewolkt weer in Gistel vanochtend

Hij vermoordde zijn buurvrouw Emmy (67) en dumpte haar lichaam in stukken in het water: “Maar hij was wél toereke­nings­vat­baar”

De Oostendenaar die in 2020 zijn buurvrouw om het leven bracht en haar stoffelijke resten daarna in de Spuikom dumpte, is wel degelijk toerekeningsvatbaar. Dat blijkt uit het psychiatrisch verslag. Het ziet er dan ook naar uit dat hij zich voor het hof van assisen zal moeten verantwoorden voor de moord. “Khaldoon A. (40) wist wel degelijk wat hij deed toen hij Emmy (67) vermoordde en in het water dumpte”, aldus het psychiatrisch verslag.