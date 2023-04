Vrouw (26) gewond bij kop-staartaanrijding

Tien jaar nadat de histori­sche ferrylijn ter ziele ging, organi­seert Fair ferry zeilende veerdienst tussen Oostende en Ramsgate

In april is het tien jaar geleden dat de veerdienst tussen Oostende en Ramsgate wegviel toen TransEuropa Ferries de boeken neerlegden. Het Nederlandse bedrijf Fair Ferry zal begin mei de tocht opnieuw maken met een zeilende veerdienst. Als het initiatief een succes is, wil Karel de Boer het vaker organiseren. Deelnemers kunnen gewoon meevaren of meezeilen.