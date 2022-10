Vrouw (25) zwaargewond bij ongeval met elektrische step

Het ongeval gebeurde even na 18 uur. Een 20-jarige man uit Neufchateau reed met zijn personenwagen langs de Schorre-Molenstraat in de richting van Oudenburg. Aan het kruispunt met de Schorre-Gistelstraat vertraagde hij om voorrang te verlenen. Hierbij merkte hij een 25-jairge vrouw uit Gistel op, die met haar elektrische step stilstond in de Schorre-Gistelstraat. Zij stond net voorbij het kruispunt stil, in de richting van Gistel. De 20-jarige man reed het kruispunt op, wanneer de vrouw zich plots omdraaide en vertrok met haar step. Daarop reed ze het kruispunt op waarbij ze op de rechterflank in aanrijding kwam met de wagen. Ze werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Haar situatie is ondertussen stabiel.