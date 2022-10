Vrijwilligers ‘Zwerfkatjes Gistel’ in de bloemetjes gezet

Brugge/Kust Van een bezoek aan Sea Life tot een namiddag karten: 7 leuke binnenacti­vi­tei­ten met de kinderen in Brugge en aan de kust

De zomer is voorbij en dat is te merken aan het weer. Stuurt de regen je plannen in de war? Niet getreurd! Wij bundelen zeven binnenactiviteiten voor je gezin in Brugge en aan de kust.

11:44