Volksjury samengesteld voor proces tegen moordende bodybuilder dat vrijdag start

De toen 24-jarige Alexander Dean trok op 25 juli 2017 naar het huis van de moeder van z’n ex-liefje Maïlys Descamps (18) in Moere. Hij verschanste zich in de woning en wachtte de thuiskomst van het meisje af. Maïlys was gaan werken en meende bij haar thuiskomst binnen een schim te hebben gezien. Op aanraden van haar moeder belde het meisje haar grootouders Gery Cappon (68) en Marie-José Vanleene (64) op. Binnen werd het drietal vrijwel meteen geconfronteerd met Alexander Dean. Onder het mom van ‘een gesprek’ kreeg de bodybuilder Maïlys en haar grootouders in de woonkamer. Kort nadien maakte hij hen daar koelbloedig af met een mes.

Door het hart

De drievoudige moord bleek niet het eerste feit van de bodybuilder te zijn. Een dag eerder was hij naar het kasteel getrokken van amateurfotograaf Jeroen Verstraete (39) in Sint-Amandsberg. Verstraete was al enkele maanden bevriend met Maïlys en het meisje had ook verschillende keren geposeerd voor zijn lens. Dean kon niet verkroppen dat Verstraete – bij momenten pikante – foto’s had genomen van zijn ex-vriendin en wachtte de man op bij hem thuis. Hij overmeesterde hem en stak hem de ochtend van de drievoudige moord in Moere - na een martelgang van zo’n 8 uur - dood met een mes recht door het hart.