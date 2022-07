Visser (78) sterft nadat hij in kleine waterloop belandt: “Omstandigheden van het overlijden worden onderzocht”

Gistel Parkeerver­bod en eenrich­tings­ver­keer door Johan Museeuw Classic op 30 juli

Op zaterdag 30 juli worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden in het kader van de Johan Museeuw Classic gereden. In verschillende straten is enkel eenrichtingsverkeer toegelaten en langs het parcours geldt een parkeerverbod.

28 juli