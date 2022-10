Verwarming aangepast maar aan kerstverlichting komen ze niet: “We hebben geen uitgebreide kerstmarkt noch ijspiste dus een beetje licht mag dan ook niet ontbreken”

“De verwarming in de stadsgebouwen wordt aangepast naar 20 graden”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLd). “Werknemers zitten vaak lange tijd neer en het moet aangenaam blijven om te werken. Wij hadden reeds ook contact met Fluvius om zo snel als mogelijk het brandregime aan te passen. Voor de inwoners scheelt het maar één uur maar in de stadskas gaat het over zo’n 30.000 euro per jaar. Heel wat verlichting zal niet aangepast worden omdat deze meebranden met de gewestwegen. Bij de gewestwegen is namelijk een verplichting dat deze ook ’s nachts blijven branden. De minister blijft hier ook bij haar standpunt.”

Kerstverlichting blijft aan

“Momenteel voeren we geen nieuwe subsidies in. We moeten inwoners geen zand in de ogen strooien. Al wat nu extra wordt uitgegeven zal ons allen in een volgende legislatuur zuur opbreken en uiteindelijk geld kosten. We zoeken vooral besparingen op lange termijn in slimme investeringen en het uitstellen van grotere projecten. Dit zal er in eerste instantie voor zorgen dat we geen belastingen moeten verhogen”, aldus burgemeester Defreyne. “Bij de OCMW zien we momenteel dan ook een lichte stijging maar nog niet alarmerend. We zijn echter waakzaam, deze winter wordt een grotere stijging verwacht.”