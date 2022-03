Vandalen doen fontein schuimen: “Enige optie is volledig laten leeglopen”

De fontein op het Aulendiebachplein - langs de Heyvaertlaan en vlakbij het administratief centrum - in het centrum van Gistel stond in het verleden acht jaar droog. Sinds een drietal jaar spuit er opnieuw water in. Maar dat trekt heel af en toe ook vandalen aan. Woensdagnacht goot iemand afwasmiddel in de waterpartij. En dat zorgde uiteraard voor heel wat schuim en een opvallend beeld.

Ook de kleine Eden (1) was onder de indruk. Het schuim toverde een glimlach op het gezicht van de kleine jongen. Maar burgemeester Gauthier Defreyne kan minder lachen met de vandalenstreek. “Dit is in het verleden al eens gebeurd”, zegt hij. “Maar sindsdien staat daar een camera. Dus de politie kan met de beelden aan de slag. Hoe we dit kunnen oplossen? Er is eigenlijk geen andere mogelijkheid dan alles leeg te laten lopen en vers water te gebruiken.”