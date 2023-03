Van takeldienst tot tweedehandswagens: vierde generatie Provoost viert 100-jarig bestaan garage

Opnieuw voor tienduizen­den euro’s aan springza­dels gestolen uit manege in West-Vlaanderen: “Bijna zeker dat het om dezelfde bende gaat”

Voor de tweede keer op enkele dagen tijd is er ingebroken in een paardenmanege in West-Vlaanderen. Dinsdagnacht kreeg professioneel jumpingruiter Perry Geryl (42) van North Sea Stabels in Oostduinkerke dieven over de vloer. Ze gingen aan de haal met 14 zadels met een geschatte waarde van 50.000 euro. “Het moet haast wel om dezelfde bende gaan”, zegt Perry. Want ook in de rest van ons land zijn er de jongste weken dergelijke diefstallen gepleegd.