Van takeldienst tot tweedehandswagens, vierde generatie Provoost viert 100-jarig bestaan garage: “We doen het niet voor het geld”

“Je moet buurgemeen­ten maar vragen om bijdrage voor bouw nieuw dieren­asiel”: Blauw Kruis opnieuw voer voor politiek debat

De toekomst van het dierenasiel was - nog maar eens - voer voor een uitgebreide discussie in de gemeenteraad van Oostende. Het Blauw Kruis van de Kust vraagt al enkele jaren steun aan het stadsbestuur om een nieuwbouw te kunnen plaatsen, vermits de huidige gebouwen versleten zijn. Volgens schepen Silke Beirens (Groen) zou er een oplossing in het vooruitzicht zijn, maar ze wil daarbij wel een bijdrage van de buurgemeenten. Maar wie moet bij de buren aankloppen?