Val jij ook in de prijzen met je mooi bebloemde tuin of gevel?

Oudenburg Flitscij­fers in Oudenburg zijn gedaald

Gisteren was er nog een flitscontrole over heel het land. In Oudenburg hebben ze intussen de flitscijfers bekendgemaakt voor de eerste twee maanden van dit jaar. Tijdens januari en februari 2022 reed 10% van de autobestuurders te snel in Oudenburg. Dit blijkt uit de flitscontroles van de lokale politie Kouter. Vorig jaar was dat 14% van de bestuurders.

24 maart