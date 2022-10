Tourmalet Work and Commercial Places geopend: “Deze eyecatcher zal een meerwaarde betekenen voor de stad”

Oostende RESTOTIP. Ensorito: een stukje Italië in Oostende

Al 15 jaar baten Julie Coopman en Anthony Caulier Ensorito uit in Mariakerke. Ze begonnen als kleine traiteurzaak, maar het restaurant is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde in Oostende. Met een prachtig zicht op het Duinenkerkje eet je er heerlijk Italiaans. De muziek, het decor en zelfs het servies ademen Italië, waardoor je je werkelijk in zuiderse sferen waant. Afgelopen week was het Wereld Pasta Dag: het perfecte moment om eens langs te gaan.

28 oktober