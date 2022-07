Tilly Maes (20) maakt kans op kroontje van Miss West-Vlaanderen: “Ik wil mensen bewust maken over hoogsensitiviteit”

SnaaskerkeDe meisjes die strijden voor het kroontje van Miss West-Vlaanderen zijn gekend. Tussen al deze meisjes heb je Tilly Maes (20), geboren en getogen in Snaaskerke. In haar dagelijkse leven werkt ze als onderwijsontwikkelaar bij Defensie, maar daarnaast strijdt ze nu ook mee voor het kroontje van Miss West-Vlaanderen. “Al heel mijn leven droom ik om deel te nemen aan een missverkiezing en nu is het werkelijkheid geworden.”

Tilly is heel sportief en gaat elke week fitnessen. Ze danst ook al heel haar leven, maar stopte er tijdens corona mee. “Ik had de motivatie niet meer. Door corona viel het allemaal weg en sindsdien ben ik ermee gestopt. Ik heb ook last van scoliose waardoor ik vaak last heb van pijn aan mijn enkels en rug. Nu opnieuw op hoog niveau dansen zou niet slim zijn. Maar ik hoop om ooit opnieuw te dansen, want het is een grote passie van mij.”

Quote Als klein meisje zat ik voor de spiegel te paraderen alsof ik op het podium stond van een missverkie­zing Tilly Maes

Tilly droomde al sinds ze klein was om deel te nemen aan een missverkiezing. “Ik herinner mij dat ik als klein meisje voor de spiegel zat te paraderen alsof ik op het podium stond van een missverkiezing. Ik deed dan alsof ik een miss was. Nu zal het allemaal voor echt gebeuren. Ik heb al mijn lintje, nu nog de kroon. Het zou wel mooi zijn om bij de besten te eindigen, maar ik doe vooral mee voor de ervaring en om meer zelfvertrouwen te krijgen, niet voor de winst, hoewel het mooi meegenomen zou zijn. Er zijn wel veel sterke kandidaten, dus het zal moeilijk zijn. Gelukkig steunt iedereen elkaar en komen we allemaal goed overeen. Dat maakt het veel leuker om te doen.”

Hoogsensitief

Hoewel Tilly er altijd van droomde, kwam Miss West-Vlaanderen spontaan. “Ik kende twee meisjes die vorig jaar hadden meegedaan en zag hoeveel plezier ze hadden. Dus had ik beslist om het eens te proberen. Ik had nooit gedacht dat ik hier nu ging staan en één van de kanshebbers zou zijn.” Met haar deelname wil Tilly, die zelf kampt met hoogsensitiviteit, mensen bewust maken wat het is. “Veel mensen weten niet wat het betekent om hoogsensitief te zijn. Daarom wil ik met mijn deelname dat meer in de kijker zetten. Ik wil tonen dat het iets normaals is wat veel mensen mee kampen. Het is iets dat je niet onmiddellijk aan mij ziet en toch is het er. Het maakt deel uit van wie ik ben en dus moet ik ermee leren leven. Daarvoor ga ik in therapie omdat het soms nog moeilijk is om onder controle te houden. Omdat prikkels harder aankomen, moet ik vaak oordoppen of oortjes opzetten. Dat lukt al goed, maar wat ik nog vaak mee worstel is de gevoelens afblokken van anderen. Door mijn hoogsensitiviteit voel ik meer wat anderen voelen en soms is het moeilijk om dat aan mij voorbij te laten gaan. Dat is nog een puntje waar ik aan moet werken. Maar ik hoop dat door mijn deelname aan Miss West-Vlaanderen ik zal leren om dat beter onder controle te krijgen.”

Steun van vriend en ouders

Tilly is helemaal klaar om op het podium van Miss West-Vlaanderen te staan. “Elk jaar volg ik de missverkiezing op. Om te denken dat ik er dit jaar zelf deel van uitmaak, is te zot voor woorden. Maar ik ben er helemaal klaar voor. Mijn vriend en mijn ouders steunen mij ook volledig. Ze zijn heel fier op mij. Ik kan me geen betere ouders wensen. Daarom dat ik steunkaarten verkoop zodat ik met dat geld tickets kan kopen voor hen voor de show. Die steunkaarten kan je altijd bij mij verkrijgen. Je kan ook steeds voor mij stemmen via de site van Miss België of via SMS. Elke stem is welkom.”

Stemmen voor Tilly Maes kan via de website van Miss België vanuit België en het buitenland. Een SMS sturen kan ook vanuit België. Om voor Tilly te stemmen stuur je MWV07 naar 6665. Een SMS kost één euro.

