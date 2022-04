Theaterwandeling ‘Boer zkt hemel’ op 13, 14 en 15 mei

“Het is een mengeling van realiteit en fictie”, merkt Fernand Vanhee op. “In zes taferelen met 22 personages schetsen we het leven van de gewone mens in onze regio rond Wereldoorlog I en II. Daarnaast komt er een meer allegorische scène over de evolutie van de boerenstiel.”

Het stuk wordt gebracht in Buitengoed ‘t Reigersnest aan de Oude Gistelseweg 29 in Westkerke. Alleen al voor de prachtige locatie loont ‘Boer zkt hemel’ de moeite. De locaties liggen dicht bij elkaar, zodat er in totaal slechts 250 meter moet gewandeld worden. Alles gebeurt indoor rond het domein, zowel in het landhuis als in de hoeve. Enkel voor de verplaatsingen moet je naar buiten. De taferelen worden meerdere keren per dag gespeeld op 13, 14 en 15 mei. Tickets kosten 12 euro voor enkel de voorstelling en 15 euro voor de aperitiefvoorstellingen waar je een drankje en een hapje krijgt. Tickets kunnen gereserveerd worden via de website of telefonisch op het nummer 059/27.47.74. Meer info over de productie is te vinden op guldentoren.be.