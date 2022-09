‘t Geysenhof opent de deuren tijdens Dag van de Landbouw

’t Geysenhof is het dagelijkse werkterrein van Dirk en Lut. Ze hebben een veelzijdig en duurzaam bedrijf. Daar verbouwen ze onder andere wintertarwe, suikerbieten en maïs. Daarnaast is er ook ruimte voor melkvee en varkens. Alle koeien van ‘t Geysenhof worden ter plekke geboren en er zijn zo’n 3000 opfokbiggen. Dirk en Lut produceren ook groene energie met een zonnepaneleninstallatie en zelfs een eigen windmolen.

Tijdens de Dag van de Landbouw organiseren Dirk en Lut een rondleiding in de melkveestal en de jongveestal. Je ziet er de machines en komt alles te weten over de windmolen. Voor de kinderen staat er een heus strokasteel en wie honger heeft kan langsgaan bij de proevertjesstand of aan de bar. Een gids vertelt dan weer alles over de oorlogsbunker op de wei. Iedereen is welkom op zondag 18 september tussen 10 en 18 uur aan Schoolstraat 2 in Zevekote.