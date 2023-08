‘Madame Crêpepa­pier’ Karin deelt ultieme tips voor Belgisch Kampioen­schap strandbloe­men maken in Knok­ke-Heist

Het allereerste Belgisch kampioenschap Strandbloemen maken is met liefst 225 deelnemers volzet. De deelnemers dingen zaterdag op het strand van Knokke-Heist mee naar de prijs voor de mooiste bloem, maar ook het mooiste strandwinkeltje wordt… in de bloemetjes gezet. Experte Karin Van Hoorick zetelt in de jury en geeft enkele tips hoe je zelf de mooiste strandbloem in elkaar kan knutselen.