INTERVIEW. Cafébaas Iwein (83), grondleg­ger van de Paulusfees­ten: “Zó druk dat de brandweer de boel liet afsluiten... Da’s toch niet de bedoeling van een volksfeest?”

“Ik zie mezelf als een rebel, maar op een speelse en humoristische manier.” Op zijn 22ste kwam Brusselaar Iwein Scheer in Oostende terecht, meer dan 60 jaar later staat hij er nog steeds achter de toog van zijn iconische café ‘t Kroegske. Maar iedereen kent hem als de man die aan de wieg van de Paulusfeesten stond. “Ontroerend dat er over die 50 jaar feesten en ‘t Kroegske een boek is verschenen”, glundert Iwein, die ons meeneemt naar de wonderlijke begindagen. Waarom was er een kerstfeest in de zomer en werd een tiendaagse à la Gentse Feesten géén succes?