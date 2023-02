Stel je digivraag aan een e-buddy tijdens de digipunten van Gistel

Oostende Filmclub Kino.666 laat je genieten van gerecht tijdens film: “De mensen zullen zich echt in de film wanen”

Uniek concept tijdens het filmfestival van Oostende dit jaar. Voor de eerste keer zal ook een film te zien zijn in 0.666 aan de Hendrik Baelskaai. Filmclub Kino.666, die vorig jaar ermee gestart is, organiseert deze speciale avond waar de mensen niet enkel van een film zullen genieten, maar ook van een gerecht geïnspireerd op de film. “Wat het gerecht wordt, blijft nog een verrassing, maar het wordt een totaalbeleving”, zegt Elke Van Daele die de kok van dienst is.

31 januari