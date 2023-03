Stad Gistel ondersteunt strijd tegen Aziatische hoornaar met aankoop van 50 vallen

MIJN STAD. Schrijf­ster Doris Klausing over ‘haar huis’ Oostende: “Hier snuif ik de zilte geur op, woelt de wind door mijn haren en focust mijn blik op oneindig”

Met drie romans gebaseerd op boeiende en typisch Oostendse verhalen is Doris Klausing een moderne bard die de geschiedenis van de stad niet enkel bewaart voor het nageslacht, maar ook tot leven wekt. Geboren en getogen in de Koningin der Badsteden zit het zilte zand ondertussen zowat in haar DNA vervlochten. Doris neemt ons mee langs de plekken in haar stad die mooie herinneringen, rust, maar ook frustratie of zelfs boosheid oproepen.