Speeldomein De Speeldernis wordt opengesteld voor iedereen

Oostende Sinner’s Day strijkt voor het eerst neer in Oostende. “We starten klein en mikken op een jonger publiek”

Sinner’s Day bestaat al 12 jaar en vond telkens plaats in de wintermaanden in Limburg. Voor het eerst is er nu ook een zomereditie aan de kust. Organisator Erik De Ridder koos bewust voor een intieme setting in het Maria Hendrikapark oftewel ‘t Bosje. “We starten klein met 1.500 tickets per dag.”

23 juni