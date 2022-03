Snaaskerke sluit Jeugdboekenmaand af met opening leesstraat

De school zette de voorbije twee schooljaren volop in op lezen en laat dit daarom niet zomaar voorbij gaan. In het leesbeleid werden een aantal acties voorop gezet. Een leesstraat organiseren was er één van. Maar wat is een leesstraat? “De bedoeling ervan is dat kinderen een wandeling maken door het dorp”, vertelt directeur van GBS de Horizon An Ameloot. “Aan verschillende ramen, poorten of brievenbussen hangt een stuk van een verhaal. Al stappend lezen ze dus een boek.”

Directeur An Ameloot is dan ook heel enthousiast over het project. “De bezorgdheid rond de dalende leesresultaten over heel Vlaanderen maar ook binnen de school leidden tot het herwerken van ons leesbeleid. Met het voltallig team zetten we hier kracht bij, dit met de professionele ondersteuning vanuit OVSG. In het traject ‘leerkracht-leeskracht’ nemen zij ons mee op sleeptouw en gaan we binnen ons begrijpend lezen voortaan thematisch aan de slag. Extra leestijd wordt voorzien en leerlingen gaan aan de slag met hun denkmaatje. Dit is een boeiende tocht waarmee we hopen dat we met deze andere manier van werken het begrijpend lezen blijven stimuleren.”