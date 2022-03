Slachtoffer (65) overleden na frontale aanrijding door wegvluchtende bestuurder tijdens politieachtervolging, hond overleeft crash

Het was omstreeks 19.30 uur dat de politie Kouter werd opgeroepen voor een tussenkomst in de Brittenlaan in Gistel waarbij de 52-jarige man uit Houthulst was betrokken. Bij aankomst van de agenten, sloeg de man al snel op de vlucht. De politie trof de vijftiger even later aan in de Koolaerdstraat, waarna de verdachte weer vluchtte. Daarop volgde een achtervolging door het centrum van Gistel. De verdachte haalde in de bebouwde kom zeer hoge snelheden, waarna het even verderop fout liep op de Nieuwpoortse Steenweg in deelgemeente Zevekote.