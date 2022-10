Schrijf je zaak in voor kerstbeurs in Zomerloos

De kerstbeurs, dat een initiatief is in samenwerking met de economische raad, is volledig gratis. Iedereen is welkom in CC Zomerloos van 10.30 tot 18 uur. De kerstbeurs biedt de bezoekers een ruim aanbod aan eindejaars- en cadeau-artikelen van Gistelse ondernemingen. Iedere Gistelse handelszaak kan hierop aanwezig zijn. Geïnteresseerde standhouders kunnen contact opnemen via mail op gistelen.kerstsfeer@gmail.com.