Schepenwissel in Gistel: eerste schepen Dries Depoorter neemt ontslag

Na overleg en in samenspraak met de voorzitter van Open VLD Gistel Roland Defreyne heeft schepen Dries Depoorter beslist om ontslag te nemen als schepen van sport, economie en landbouw en als gemeenteraadslid. Zijn huidige werkomgeving in de gemeente Poperinge laat hem niet langer toe om voldoende tijd te kunnen besteden aan zijn opdrachten in Gistel als schepen.

Een schepenwissel tijdens een legislatuur als gevolg van het vrijwillige ontslag van een zetelend schepen is eerder uitzonderlijk. De beslissing van de schepen om zijn mandaat neer te leggen is gebaseerd op zijn oordeel dat de combinatie politiek en werk niet langer werkbaar was en kadert bijgevolg volledig in de privésfeer.

Open VLD Gistel neemt met gemengde gevoelens afscheid van Depoorter. “Enerzijds is het nooit leuk om een goede, jonge politicus te verliezen maar anderzijds is het belangrijk dat een schepen de opdrachten die hem werden toegewezen ook nauwgezet kan uitvoeren”, zegt Roland Defreyne. “En hiervoor is voldoende tijd besteden aan die opdrachten één van de belangrijkste voorwaarden. Het siert Dries dat hij zowel voor zichzelf als voor onze partij deze correcte maar toch moedige beslissing heeft genomen.”

In de gemeenteraad van 2 juni zal huidig gemeenteraadsvoorzitter Wim Gevaert worden voorgedragen als eerste schepen in vervanging van Dries Depoorter. Tijdens diezelfde gemeenteraad zal Wim Gevaert als gemeenteraadsvoorzitter vervangen worden door raadslid Geert Cappelle. In de gemeenteraad wordt Dries Depoorter vervangen door Kristien Hollevoet, die momenteel lid is van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.