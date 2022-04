Ruben Van Gucht komt naar Gistel met voorstelling Sportman II

SPORTMAN II is opnieuw een inkijk in het leven van Ruben Van Gucht, maar vooral een trip down memory lane, langsheen grote kampioenen met grote verhalen en kleine kampioenen met kleine anekdotes. Schepen van Sport Dries Depoorter is verheugd dat deze voorstelling eindelijk kan plaatsvinden: “In 2020 hadden we samen met de sportdienst en sportraad al het voornemen om Sportman I en Sportman II te programmeren. Door corona werden deze voorstellingen verschillende keren verplaatst. Met deze laagdrempelige activiteiten willen we ook een ander doelpubliek bereiken: de niet-actieve sporter. Het doel is om hen meer te betrekken op deze manier.”