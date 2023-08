Massale belangstel­ling voor vrijlating zeehond. Vrijwilli­gers NorthSeal Team adopteren ‘Ernst’

Zaterdagmiddag verzamelden honderden mensen op het strand van Wenduine om de vrijlating van zeehond Ernst mee te maken. Het is de eerste keer dat er zoveel belangstelling is en daar heeft de mooie zomerdag zeker iets mee te maken. Zeehond Ernst werd op 2 mei gevonden op het strand van Bredene en verzorgd door SEA LIFE in Blankenberge. De vrijwilligers van NorthSeal Team adopteerden de zeehond. Zij beschermen de dieren als ze rusten op het strand tegen al te nieuwsgierige voorbijgangers en richtten recent een eigen vzw op.