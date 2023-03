Regen en bewolking in Gistel vanochtend

Dierenrech­ten­or­ga­ni­sa­ties voeren actie tegen de komst van zalmkweke­rij in Oostende: “Het wordt tijd om dit vissenleed ernstig te nemen”

Dierenrechtenorganisaties hebben met een vijftigtal activisten actie gevoerd in Oostende naar aanleiding van de plannen om een zalmkwekerij op te starten in de haven van Oostende. Ze vroegen met hun actie op het Sint Petrus en Paulusplein aandacht “voor het vreselijke lot en onnoemelijk leed dat de zalmen in kwekerij Columbi Salmon te wachten staat.” De organisaties stellen zich daarnaast ook vragen bij de impact van zulke kwekerij op de natuur en omgeving. Vlaams minister Zuhal Demir buigt zich binnenkort over de milieuvergunning.