Pieter, Alois en Kris vallen Belgisch record toogzitten aan: “53 uur op onze kruk... Dan beperk je het aantal pintjes best”

Bussen van De Lijn rijden binnenkort opnieuw via Zwanenlaan: “Veiligheid primeert boven efficiën­tie”

Op 1 juli paste De Lijn zijn busroute in Zandvoorde aan. Dat deden ze omdat het efficiënter was om via de Zandvoordedorpstraat te rijden in plaats van via de Zwanenlaan. Schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA) fluit De Lijn nu terug.