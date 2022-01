Persoon sterft na aanrijding op E40 in Gistel

Gistel/MiddelkerkeOp de E40/A18 in Gistel is vrijdagnacht een persoon overleden bij een ongeval. Het slachtoffer werd volgens het Brugse parket aangereden door meerdere voertuigen en stierf ter plaatse. “Vermoedelijk gaat het om een transmigrant”, klinkt het.

Het tragische incident deed zich volgens het parket kort voor 2 uur voor in de richting van Jabbeke. Een persoon liep tussen Middelkerke en Gistel plots op de snelweg en werd aangereden door een voertuig. Het slachtoffer werd zo’n 200 meter meegesleept en in het donker door nog meerdere auto’s overreden. De bestuurders zetten zich meteen aan de kant en verwittigden de hulpdiensten. Een MUG en ambulance snelden nog ter plaatse, maar voor de aangereden persoon kon geen hulp meer baten. Hij of zij stierf ter plaatse.

Geen vervolging

Politie en brandweer sloten de E40 richting Jabbeke meteen af voor alle verkeer ter hoogte van Middelkerke. Bestuurders moesten een plaatselijke omleiding volgen. Wie het slachtoffer precies is en wat hij of zei deed op de snelweg is nog niet duidelijk. “Vermoedelijk gaat het om een transmigrant, maar er is nog geen identificatie”, meldt het Brugse parket, dat de omstandigheden verder onderzoekt. In de buurt van het ongeval werd volgens het parket wel een groep van acht Eritreeërs onderschept. Zij zullen in de loop van de dag verhoord worden om te onderzoeken of het slachtoffer bij hen hoorde.

Op de E40 tussen Frankrijk en Jabbeke liggen verschillende snelwegparkings. Naast die van Jabbeke heb je ook nog Westkerke en Mannekensvere. Geregeld steken transmigranten de autostrade over in een poging om op één van de snelwegparkings in een vrachtwagen naar het Verenigd Koninkrijk te geraken. Het zijn levensgevaarlijke praktijken. Of ook het slachtoffer van vrijdagnacht in zo’n omstandigheden om het leven kwam, moet het verdere onderzoek uitwijzen. Volgens het parket zullen de bestuurders die de transmigrant aanreden, niet vervolgd worden.

Volledig scherm De brandweer sloot de oprit richting de E40 af in Middelkerke. © RV