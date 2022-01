Persoon sterft na aanrijding op E40 in Gistel: “Vermoedelijk gaat het om een transmigrant”

Oostende/Middelkerke Politieman is net klaar met basketbal­trai­ning en betrapt vandaal in Versluys Dome

Een politieman heeft zondagavond een vandaal betrapt in de Versluys Dome in de Northlaan in Oostende. Hij hoorde hoe iemand het raam van een drankkoelkast aan diggelen sloeg in de gang naast de basketzaal.

17 januari