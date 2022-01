Persoon sterft na aanrijding op E40 in Gistel: “Het gaat vermoedelijk om een transmigrant”

Gistel/MiddelkerkeOp de E40/A18 in Gistel is vrijdagnacht een persoon overleden bij een ongeval. Het slachtoffer werd volgens het Brugse parket aangereden door meerdere voertuigen en stierf ter plaatse. “Vermoedelijk gaat het om een transmigrant”, klinkt het. Volgens burgemeester van Oudenburg Anthony Dumarey (Open VLD) gaan in de buurt van de parking van Westkerke op korte termijn werken van start die de situatie er veiliger moeten maken.

Het tragische incident deed zich volgens het parket kort voor 2 uur voor in de richting van Jabbeke. Een persoon liep tussen Middelkerke en Gistel plots op de snelweg en werd aangereden door een voertuig. Het slachtoffer werd zo’n 200 meter meegesleept en in het donker door nog meerdere auto’s overreden. De bestuurders zetten zich meteen aan de kant en verwittigden de hulpdiensten. Een MUG en ambulance snelden nog ter plaatse, maar voor de aangereden persoon kon geen hulp meer baten. Hij of zij stierf ter plaatse.

Geen vervolging

Politie en brandweer sloten de E40 richting Jabbeke meteen af voor alle verkeer ter hoogte van Middelkerke. Bestuurders moesten een plaatselijke omleiding volgen. Wie het slachtoffer precies is en wat hij of zei deed op de snelweg is nog niet duidelijk. “Vermoedelijk gaat het om een transmigrant, maar er is nog geen identificatie”, meldt het Brugse parket, dat de omstandigheden verder onderzoekt. In de buurt van het ongeval werd volgens het parket wel een groep van acht Eritreeërs onderschept. Zij zullen in de loop van de dag verhoord worden om te onderzoeken of het slachtoffer bij hen hoorde. Nog volgens het parket zullen de bestuurders die de transmigrant aanreden, niet vervolgd worden. (lees verder onder foto, red.)

Volledig scherm De brandweer sloot de oprit richting de E40 af in Middelkerke. © RV

Aangekondigde werken

Op de E40 tussen Frankrijk en Jabbeke liggen verschillende snelwegparkings. Naast die van Jabbeke heb je ook nog terreinen in Mannekensvere en Westkerke. Geregeld steken transmigranten de autostrade over in een poging om op één van de snelwegparkings in een vrachtwagen naar het Verenigd Koninkrijk te geraken. Het zijn levensgevaarlijke praktijken. Of ook het slachtoffer van vrijdagnacht in zo’n omstandigheden om het leven kwam, moet het verdere onderzoek uitwijzen. De parking van Westkerke ligt alvast op een steenworp van de plek van het ongeval.

Volgens Anthony Dumarey (Open VLD), burgemeester van Oudenburg, gaan in de nabije toekomst werken van start die gelijkaardige ongevallen in de toekomst moeten voorkomen. “Het gaat vooral om de plaatsing van een beveiligde constructie op de middenberm van de autosnelweg die het dwarsen ervan moet tegengaan”, zegt hij. “Dit hekkenwerk werd reeds enkele maanden geleden aangekondigd, maar het project liep vertraging op door een algemeen tekort aan bouwmaterialen.”

Half miljoen euro

De Vlaamse overheid investeert 540.000 euro in het veiliger maken van beide snelwegparkings in Westkerke, die goed zijn voor in totaal 140 parkeerplaatsen voor vrachtwagens. “Per 12 vrachtwagens zal een camera voorzien worden om de situatie ter plaatse te kunnen monitoren. Verder wordt op beide parkings een toegangsweg voorzien voor politiediensten, zodat deze sneller en accurater kunnen ingrijpen bij incidenten. Op de parking richting Frankrijk wordt het stuk tussen de autosnelweg en de parking ook afgesloten met een robuust hekwerk. De Vlaamse minister van Mobiliteit heeft gegarandeerd dat de werken absolute prioriteit krijgen. We hopen dan ook dat er snel werk van wordt gemaakt, zodat er niet nog meer slachtoffers vallen.”