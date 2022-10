Oxfam Wereldwinkel sluit Week van de Fair Trade af met fairtradedag

GistelDeze week was het de Week van de Fair Trade en organiseerden de Oxfam Wereldwinkels in heel Vlaanderen tal van acties en legden ze de link tussen klimaat en eerlijke handel. Zo ook in de Oxfam Wereldwinkel in Gistel die al tien jaar te vinden is in de Kerkstraat. Afsluiten deden ze vandaag in stijl tijdens de fairtradedag met een hapje en een drankje.

Op deze fairtradedag willen de mensen van Oxfam hun acties tegen de klimaatverandering extra in de kijker zetten. “Je kon in de winkel onder andere een petitie tekenen. We hebben het vooral ook over de productie van koffie en chocolade en hoe de klimaatverandering die productie doet dalen. De productie van koffie en chocolade is aan het dalen, in 2050 zou het zelfs over 30 procent minder productie gaan”, zegt Christine Vandecasteele van Oxfam. “Daarom dat we deze fairtradedag gebruiken om de mensen daar bewust van te maken.”

25 jaar Oxfam in Gistel

Voor de Oxfam Wereldwinkel in Gistel was er een extra reden tot feest. “Het is dit jaar 10 jaar dat de winkel in Gistel te vinden is in de Kerkstraat”, vertelt Christine Vandecasteele. “En volgend jaar zal het 25 jaar zijn dat Oxfam in Gistel is, dus dat zal volgend jaar ook volop gevierd worden.”

Ze zoeken bij de Oxfam Wereldwinkel in Gistel ook steeds vrijwilligers. “We zijn altijd op zoek naar geïnteresseerden. Als je dus graag als vrijwilliger wil komen meehelpen in de winkel, mag je altijd langskomen in de winkel of ons contacteren via wereldwinkel.gistel@telenet.be”, besluit Christine.

