Organisatoren Rocktopus festival zijn helemaal klaar voor extra grote editie

Dit jaar vindt de zevende editie plaats van Rocktopus. Na een moeilijke periode door corona, zijn de organisatoren van het festival helemaal klaar om er weer een spetterende editie van te maken. En die zal extra groot zijn. Voor de eerste keer dit jaar organiseren ze naast het festival zelf ook een heuse summer party met Get Ready die komt optreden en er werd ook aan de kleinsten gedacht met een springkastelenfestival. Voor de tweede keer staat ook een comedynight gepland met Freddy De Vadder.

Festivalsfeer van voor corona

“We zijn heel blij dat we eindelijk weer een festivaleditie mogen doen zonder coronamaatregelen”, zegt Bart, één van de organisatoren van Rocktopus. “Vorig jaar was er het voetbal en hebben we mensen kunnen laten komen om naar de matchen te kijken op groot scherm. Zo konden we toch iets organiseren. Het festival zelf kon jammer genoeg niet doorgaan door corona, dus nu gaan we er dubbel zo hard voor gaan. Het zal een gezellige boel zijn met een echt festivalgevoel - en sfeer zoals het was voor corona. We zijn vooral ook blij dat we één van de eerste festivals zijn die deze zomer doorgaan, want er zal deze zomer veel te doen zijn.”

Het Rocktopus festival vindt plaats op de weide aan het einde van de Zomerloosstraat. Boer Wim staat met veel plezier zijn weide open voor het festival. “Ik doe dit nu al sinds het begin van het festival wanneer het nog gewoon een kleine tent was die hier stond”, zegt Wim. “Ik ken deze jongens intussen heel goed en doe het met heel veel plezier. Het brengt leven in de brouwerij. Ik heb het festival zien groeien en ben fier op wat ze hebben kunnen realiseren. Dit houdt me ook jong en ik kijk ernaar uit om dit nog jaren te mogen doen.”

Focus op lokale artiesten en handelaars

Deze zevende editie van Roctopus zal dubbel zo groot zijn dan de voorbije jaren en ze willen ook echt groeien met het festival. “We willen het laten groeien tot een festival dat de mensen elk jaar naar uitkijken”, zegt Alex die sinds het begin erbij was. “We willen dat het een echt begrip wordt in de regio. We zijn begonnen als festivalletje met een groep vrienden van de Chiro en intussen kunnen we namen zoals Get Ready laten komen. Maar we willen vooral ook lokale artiesten laten optreden en minder bekende namen die nog kunnen uitgroeien tot grote artiesten. Zo stonden Equal Idiots en Milo Meskens nog op ons podium een paar jaar terug voordat ze bekender werden. Nu zouden we ze niet meer kunnen betalen.”

“We werken ook nauw samen met verschillende lokale handelaars. Zo zijn er de Bère Brouwers die voor ons een speciaal bier maken. We vinden dit ook heel belangrijk. Door de lokale handelaars erbij te betrekken, leren de mensen die naar het festival komen ze kennen.”

Eerste namen bekend

Naast Freddy De Vadder en Get Ready, zijn de eerste paar namen voor het festival zelf intussen ook bekendgemaakt. Zo komen bands zoals De Floaters, Second Opinion en Liquid Molly het beste van zichzelf geven. Nog een paar namen zullen volgen met als hoogtepunt de headliner eind deze maand. Hou dus hun Facebookpagina goed in de gaten. “We kijken er heel erg naar uit”, zeggen ze allemaal in koor. “Hopelijk zal het weer meevallen en zullen we er een geweldige editie van kunnen maken”, vult Bart aan.

Het festival is verspreid tussen verschillende data. Zo komt Freddy De Vadder met zijn show ‘Mindfulness’ op 19 juni naar Gistel. Het festival zelf vindt plaats op 25 juni en de zomer starten ze op een leuke manier met de summer party op 1 juli. Dan staat Get Ready op het podium met daarna nog een afterparty met dj. Afsluiten doe ze op 3 juli met het springkastelenfestival. Ouders kunnen langskomen met hun kinderen om ze te laten springen en plezier maken. Kinderen en jongeren van maximum 16 jaar zijn toegelaten op de springkastelen.

Tickets voor de verschillende dagen zijn beschikbaar op tickets.rocktopus.be/events. Snel zijn is de boodschap, want op is op. Je kan een dagticket bestellen, maar het is ook mogelijk om een combiticket te verkrijgen voor de summer party met Get Ready en het festival zelf. Drankbonnen zijn ook online te verkrijgen.

Volledig scherm De volledige planning van het Rocktopus festival. © rv