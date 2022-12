Opnieuw tiental bestuurders die stilvallen na tankbeurt bij Gabriëls

Net als vorige maand hebben een tiental mensen dit weekend problemen gehad aan hun wagen na een tankbeurt bij Gabriëls in Gistel. Net als de vorige keer viel hun wagen na een tijdje stil. “We hebben vrijdagmiddag verschillende mensen aan de lijn gehad die met dit probleem zaten”, vertelt Kristof Gabriëls. “Voorlopig hebben we contact gehad met een zestal mensen, maar het gaat waarschijnlijk om 10 à 12 mensen in totaal. De vorige keer was de technische ploeg al langsgekomen om het op te lossen, maar toch is het nu opnieuw gebeurd. We hebben daarom onmiddellijk beslist om de pomp uit te schakelen en het betreffende tank buiten dienst te zetten. Het probleem bevindt zich op de tank van Euro 95 en we hebben die nu verplaatst naar het gedeelte waar je normaal het product Superplus 98 kan tanken. Die wordt bijna niet gebruikt en hebben we voorlopig afgeschaft zodat je er met Euro 95 kan tanken. Zo kan zowel diesel getankt worden als Euro 95, maar dan op de tank van Superplus 98.”