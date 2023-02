Ongeval met twee wagens op N33 in Gistel

Shannah Zeebroek, bekend van restaurant Willem Hiele, neemt iconische Brasserie du Parc over: “Dit stukje Oostende zal heropleven”

Nadat ze aan de zijde van haar ex-man Willem Hiele in Koksijde een sterrenzaak runde, begint Shannah Zeebroek (38) met een nieuw avontuur in Oostende. Ze heeft de bekende Brasserie du Parc overgenomen en wil er helemaal haar ding van maken, zónder de ziel van het gebouw te verloochenen. “Het interieur blijft hetzelfde, we zullen het enkel restaureren”, zegt Shannah. Ze ontvouwt haar plannen met de iconische brasserie.