Nieuwe indoor Padel Hall officieel geopend in Ghistelehof

GistelDe nieuwe Franck Berrier Indoor Padel Hall is dit weekend officieel geopend in Sportcomplex Ghistelehof. Er zijn drie nieuwe padelvelden te vinden die overdekt zijn en dus heel het jaar door en bij elk weer gebruikt kunnen worden. Daarnaast is er ook een nieuw tennisveld geplaatst in kunstgras en een omniveld die voor verschillende sporten gebruikt kan worden.

In aanwezigheid van burgemeester Gauthier Defreyne, voorzitter van Sportcomplex Ghistelehof Jesse Vanhoutte, voorzitter van Padel Ghistelehof Jan Willems en coördinator kaderopleiding tennis en padel bij Tennis Vlaanderen Christophe Vanhecke, werd de nieuwe indoor Padel Hall officieel geopend. Vanaf nu kan je op drie nieuwe indoor padelvelden spelen. Ze zijn overdekt door een plastieken dak die ook gebruikt wordt bij moderne koestallen. “Ik wou het buitengevoel behouden, maar toch ervoor zorgen dat je beschut bent tegen regen en wind”, vertelt Jesse Vanhoutte die het sportcomplex zo’n dertien jaar geleden heeft overgenomen samen met Yves Vierin, zaakvoerder van de firma RHK. “Zo kunnen mensen zelfs tijdens slecht weer genieten van de sport. Er is genoeg zonlicht die binnenkomt om overdag te spelen zonder lichten. Ook ‘s avonds wanneer het donker is, kan je er spelen door de verschillende lichten die geplaatst zijn. Je kan dus op elk moment van de dag en bij elk weer gebruik maken van deze padelvelden.”

Volledig scherm De indoor Padel Hall telt drie terreinen. © Emelyne Six

Sportcomplex uitbreiden

Gistel was één van de eerste steden waar padelvelden kwamen. Jesse Vanhoutte was toen op vakantie in Spanje waar hij de sport heeft ontdekt. Wanneer hij terug in België kwam, vond hij het een goed idee om zelf padelvelden te beginnen plaatsen. “Het sportcomplex bestond vooral uit tennisvelden, maar met tennis alleen gingen we het niet redden. We hebben dus beslist om het uit te breiden en er andere sporten bij te betrekken waaronder padel. We zijn begonnen met vier velden en er daarna twee toegevoegd. Met de drie nieuwe indoor padelvelden zijn er nu in totaal negen velden.”

Eerbetoon aan goede vriend Frank Berrier

De volledige naam van de nieuwe padel hall is de Frank Berrier Indoor Padel Hall. De Franse ex-voetballer stierf vorig jaar aan een hartstilstand tijdens een wedstrijdje padel en was een heel goede vriend van Jesse Vanhoutte. “Wanneer Frank bij KV Oostende speelde was ik daar kinesist. Hij was een fervente padelspeler en was verschillende keren bij ons in Gistel langsgekomen. Hij was een goede vriend geworden en wordt heel hard gemist. Als ode aan hem en wat hij voor de sport heeft betekent in de regio, vond ik het een mooi eerbetoon om de padel hall naar hem te noemen.”

Volledig scherm Naast de indoor Padel Hall is er ook een nieuw tennisveld in kunstgras. © Emelyne Six

Naast de nieuwe padelvelden is er ook een extra tennisveld aangelegd gemaakt van kunstgras en een omniveld die gebruikt kan worden voor verschillende sporten. Padel is een populaire sport geworden die heel veel gespeeld werd tijdens corona en nu nog steeds veel wordt gespeeld. Zo staan er al verschillende padeltoernooien gepland in Gistel deze zomer. Iedereen is welkom om deel te nemen.

Volledig scherm Het omniveld die voor verschillende sporten gebruikt kan worden. © Emelyne Six

Mooie toekomst

Burgemeester Gauthier Defreyne kwam de nieuwe Padel Hall officieel openen. Hij is heel blij met het nieuw gebouw en hoopt dat het nog meer volk naar Gistel zal lokken. “Met de plannen om het vrijetijdscentrum Zomerloos te vernieuwen en ook de straat naar het sportcomplex toegankelijker te maken, zal dit een mooi gedeelte in de stad zijn. Het zal ook voor een mooie toekomst voor de sport zorgen in Gistel. Bewegen is heel belangrijk en door de vernieuwingen, zullen mensen hopelijk sneller de weg vinden naar het sportcomplex.”

Wil je gaan spelen op één van de velden, moet je op voorhand reserveren. Dat kan op de website van Sportcomplex Ghistelehof. Ook de prijzen zijn daar te vinden.