Nieuw regenboogzebrapad ter hoogte van Sint-Godelievecollege

Een regenboogzebrapad blijft rechtsgeldig en conform de wegcode. Het regenboogzebrapad is meteen ook een veilige oversteekplaats voor de leerlingen van en naar het dokter Egide Defeverpark. Het regenboogzebrapad heeft daarnaast ook een symbolische waarde. “Een zebrapad verbindt wegen, net zoals verdraagzaamheid mensen verbindt. De kleurrijke strepen in het centrum doen ons herinneren aan het zinloos geweld dat er nog elke dag is in de wereld tegen holebi’s”, vertellen burgemeester Gauthier Defreyne en schepen Michel Vincke. Het regenboogzebrapad wordt bekostigd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).