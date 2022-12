Nieuw asfalt geplaatst op deel van Groene 62 langs Manitobalaan

Oostende MIJN STAD. Kunstena­res Mieke Drossaert over haar Oostende: “Zoals De Grote Post zouden er meer plekken mogen zijn”

De immer stralende Mieke Drossaert (70) kent u misschien van de TINY* - people of de Colour Full People, de miniatuurmensjes die de kunstenares her en der liet opduiken in haar geliefde thuisstad. Of van haar deelname aan het kunstenfestival The Crystal Ship in 2021, een persoonlijk hoogtepunt waarbij ze in haar eigen stijl de Oostendse straten opfleurde. Ze vertelt hoe zij in die straten leeft. “Mijn favoriet moment? Dat is niet eens zo lang geleden.”

25 december