NET OPEN. Kapsalon Il Fredo is omgevormd tot kapperszaak Beautyzone: “Mensen krijgen hier een vakantiegevoel”

30 omwonenden van Oostendse luchthaven laten bloed testen op PFAS: “Overheid zou dit moeten organise­ren én betalen”

“Jarenlang kwamen hier kinderen ravotten, en plots werd het speelpleintje afgesloten omdat er PFAS in de bodem zou zitten. Dat is schrikken.” Aan het woord is Michele Vrydag Rommelaere (70), die in de Schoolstraat woont, vlak naast de luchthaven van Oostende. Ze is een van de 30 inwoners van Raversijde die donderdagavond een bloedtest lieten afnemen, nadat in de omgeving van de luchthaven verontrustende waarden gemeten werden. Wij trokken de wijk in.