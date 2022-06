Nathalie Vino is nieuwe ‘Ik koop lokaal’-ambassadeur voor Gistel

GistelVoor de vierde keer ging Ondernemerscentra West-Vlaanderen vzw (OC West) op zoek naar gezichten voor de campagne ‘Ik koop lokaal’. In 57 West-Vlaamse gemeenten werd een lokale handelaar verkozen tot ambassadeur. In Gistel is dat Nathalie Maertens (32) van Nathalie Vino geworden die er sinds oktober vorig jaar een eigen wijnwinkel heeft. “Ik ben nog niet eens een jaar bezig dus ik had dit helemaal niet verwacht”, zegt Nathalie.

In oktober 2021 besliste Nathalie Maertens om haar eigen wijnwinkel te openen in Gistel. “Mijn ouders hadden in Oostkamp hun eigen wijnwinkel, maar zijn vorig jaar ermee gestopt. Ik twijfelde in het begin eerst om de zaak over te nemen of om mijn eigen zaak te starten”, vertelt ze. “Uiteindelijk heb ik beslist om naar Gistel te komen en hier mijn eigen wijnwinkel te starten. Zo kon ik mijn eigen ding doen en de winkel een jongere touch geven.”

Volledig scherm Bij Nathalie Vino vind je verschillende lekkere wijnen. © Emelyne Six

Nathalie had het helemaal niet verwacht dat ze de nieuwe ‘Ik koop lokaal’-ambassadeur ging worden voor Gistel. “Ik ben nog niet eens zo lang bezig en toch krijg ik al die erkenning. Dat doet echt deugd en het geeft dat extra duwtje om ervoor te gaan. Ook al die leuke en lieve berichten die ik van de mensen krijg, doen veel”, zegt ze. “In het begin twijfelde ik nog om mij in te schrijven, maar door mijn vriendinnen heb ik het dan toch gedaan. En kijk, het heeft geloond.”

Passie voor wijn

Nathalie heeft een grote passie voor wijn en is er al sinds kleins af mee bezig. “Omdat mijn ouders in dat wereldje waren, kreeg ik het al van kleins af mee. Het begon met de wijn enkel te ruiken naar enkele druppeltjes van mogen proeven. Sindsdien is die passie voor wijn enkel maar gegroeid. Zo ga ik vaak langs bij wijnboeren wanneer ik op vakantie ben. Want wijn is een prachtig product, maar ik vind ook het hele verhaal erachter heel interessant. Elke product die ik verkoop, kies ik dan ook zelf uit. Ik proef en keur het goed voordat ik het verkoop.”

Volledig scherm Naast wijnen kan je bij Nathalie Vino ook terecht voor sterke drank zoals gin, rum en whiskey. © Emelyne Six

Samenwerking met lokale handelaars

Intussen heeft Nathalie een goede relatie met veel wijnboeren uit het binnen- en buitenland. Maar ze probeert ook zo veel mogelijk lokale handelaars erbij te betrekken. Zo zijn de meeste delicatessen die je in haar winkel vindt, lokale producten. “Ik werk heel nauw samen met de lokale handelaars”, vertelt ze. “Ik vind het heel belangrijk dat we samen werken en elkaar steunen. Zo gebruik ik lokale producten van hier en verschillende lokale handelaars verkopen ook mijn wijn. Zo steunen we elkaar. Daarom dat ik ook heel blij ben om de nieuwe ambassadeur te zijn van ‘Ik koop lokaal’ voor Gistel. Ik wil nog meer mijn steentje bijdragen om mensen meer lokaal te laten kopen in plaats van altijd naar de supermarkt te gaan. Het is ook een mooie erkenning voor mij dat aantoont dat ik al goed bezig ben, maar ik zal er wel verder aan werken om nog meer lokale producten te verkopen in mijn winkel.”

Nathalie Vino is te vinden op de Nieuwpoortsesteenweg 194 in Gistel. De winkel is open van donderdag tot zaterdag van 10 tot 19 uur. Op maandag en dinsdag kan je er ook langskomen op afspraak. Je kan ook altijd online bestellen op haar website.

