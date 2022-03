Na dossier van 30 jaar komt nieuwe industriezone er toch niet

De nieuwe industriezone zou gekomen zijn ten noordwesten van Gistel, tussen een paar belangrijke punten: de Oostendsebaan, de E40 en de Abdijstraat. Het gaat om een zone van ongeveer tien hectare en omvat een zone voor lokale bedrijvigheid, een zone voor landschappelijke buffer, een woonzone en een zone voor openbare wegenis. Aan de ene kant van de Abdijstraat staat er al een grote industriezone, gekend als de zone Konijnenbos, dus zouden de inwoners van deze straat tussen twee industriezones zijn en dat zagen ze helemaal niet zetten.

Met deze nieuwe industriezone wou de stad Gistel het tekort aan industrieterrein tegemoetkomen, want er is nood aan. Maar het is al zo’n dertig jaar, sinds 1989, dat de inwoners aan de Abdijstraat zich ertegen verzetten. En nu hebben ze hun slag gewonnen. Volgens de Raad van State ligt er geen actuele behoefteberekening voor en is de behoefte gesteund op gegevens van zo’n vijftien jaar geleden.

Volledig scherm Het grondgebied waar de industriezone ging komen. © Emelyne Six

Tussen twee industriezones in

Joseph Boone en Gerda Passchijn wonen al jaren in hun huis in de Abdijstraat en zijn één va de mensen die klacht hebben ingediend bij de Raad van State samen met vier andere mensen. Ze zijn heel blij dat de industriezone er niet komt. “Dit is het huis van mijn ouders geweest. Het huis is al sinds de jaren 1960 van onze familie, dus zomaar afscheid van nemen willen we niet”, vertelt Joseph. “We wonen hier ook het langst van alle omwonenden en hebben het nog gekend dat er helemaal geen industrieterreinen waren in de buurt. Nu hebben we al aan de overkant van onze straat al de industriezone Konijnenbos, dus als deze nieuwe er ook was gekomen, stonden we echt tussen twee industriezones in en dat vinden we niet kunnen. We zijn hier komen wonen voor de rust, niet om van overal verkeer te zien voorbijrijden. We willen die open ruimte heel graag behouden en dat zou niet het geval geweest zijn met de nieuwe industriezone.”

Trombose

Hun buren, Fabienne Dedeckere en haar vader Robert, zijn ook heel tevreden over de vernietiging van het plan. “Een deel van mijn tuin zou gewoon onteigend zijn, zou de industriezone gekomen zijn”, vertelt Fabienne Dedeckere. “We zouden niet meer in onze garage kunnen geraakt zijn, zo dichtbij was het de bedoeling dat ze van ons huis komen, zo’n zes meter van onze achterdeur. Mijn vader is er zelfs heel ziek van geworden en zelfs een trombose aan overgehouden door alle stress. Hij is hier al sinds het begin van het dossier, zo’n 30 jaar, mee bezig en dat heeft zijn tol geëist. Zijn huis is zijn levenswerk en kan hij niet zomaar weggeven. Maar nu zijn we heel blij dat er beslist werd om het plan te vernietigen. Mijn vader zijn ogen fonkelden echt wanneer ik hem het nieuws bracht. Hopelijk is dit dossier na 30 jaar voorbij en gaat het definitief de vuilbak in.”

Verder zoeken naar oplossing

Aan de andere kant is dit een kans die Gistel heeft gemist om bedrijven naar de stad te laten trekken, maar het stadsbestuur geeft niet op. “Er is echt nood aan nieuwe industrieterreinen in Gistel”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne. “De industriezone Konijnenbos zal nu opnieuw gebruikt kunnen worden, nu dat het vaccinatiecentrum daar niet meer is, maar dat terrein alleen is niet genoeg. Vandaag komen we nog eens samen met het stadsbestuur om te bekijken hoe we verder kunnen. We zullen verder zoeken naar een oplossing en naar een uitbreiding van het industrieel gebied. Er zijn al enkele onderzoeken bezig om eventueel op andere plaatsen industriezones te plaatsen. Dat duurt nu langer dan vroeger omdat heel veel gronden omgezet moeten worden in industriegebied.”