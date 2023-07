Motorrijder schrikt door auto en valt zwaar

Livios Bekleed je ramen niet met aluminium­fo­lie en dweil een keertje extra: met deze 10 tips hou je je woning heerlijk koel

Door de warmte uit je huis of appartement te bannen kan je de temperatuur in je woning een flink aantal graden laten zakken. En dat is welkom als je geen airconditioning hebt. Maar hoe doe je dat precies? Bouwsite Livios loodst je door de dag en geeft haalbare, betaalbare adviezen.