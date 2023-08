Motard (19) gewond door aanrijding met bestelwagen

Personeel ongerust over gebrek aan informatie twee maanden voor start AZ Oostende. Vakbonden tevreden na construc­tief overleg

Op 1 november gaat het nieuwe fusieziekenhuis AZ Oostende officieel van start, maar ruim twee maanden voor de start heeft het personeel van AZ Sint Jan campus H. Serruys nog geen informatie ontvangen over de arbeidsvoorwaarden of waar ze terecht zullen komen na de fusie en dat zorgt voor onrust. Het personeel schreef zelfs een open brief. Vandaag was er een overleg met de vakbond en die reageerde achteraf alvast tevreden.