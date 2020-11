Moordende bodybuilder op weg naar assisen: bijkomende vervolging voor foltering hangt Alexander Dean boven het hoofd

"Verdomme, sterf nu toch! Ik moet m'n trein halen"

14 juli Voor bodybuilder Alexander Dean duurde het veel te lang voor de Gentse amateurfotograaf Jeroen Verstraete dood was. Zelfs nadat hij een keukenmes in zijn hart geplant had, bleef het slachtoffer lang naar adem happen. "Sterf nu toch, verdomme! Of ik mis nog de eerste trein naar West-Vlaanderen." Met hetzelfde mes maakte Dean later die dag ook zijn ex-vriendin én haar grootouders af. "Omdat Maïlys me niet terug wilde." Een reconstructie.