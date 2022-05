Moordende bodybuilder Alexander Dean (29) wil nieuw proces verkrijgen via cassatie

Bekijk hier nog eens hoe Alexander Dean zijn straf te horen kreeg:

Op 25 juli 2017 stak Alexander Dean (29) uit Varsenare z’n ex-liefje Maïlys Descamps (18) en haar grootouders Gery Cappon (68) en Marie-José Vanleene (64) dood in Moere. De nacht voordien had hij ook al fotograaf Jeroen Verstraete (39) gefolterd en om het leven gebracht in diens kasteeltje in Sint-Amandsberg. Op 19 mei kreeg de bodybuilder in het Brugse assisenhof voor die feiten levenslang en 10 jaar terbeschikkingstelling opgelegd. Het hof wees in haar arrest op de grote sociale gevaarlijkheid van Dean. “We hebben u wel nog een reddingsboei toegeworpen”, richtte voorzitter Willem De Pauw na de voorlezing het woord tot de beschuldigde.

Psychiatrisch verslag

Die laatste kon zich niet vinden in die uitspraak. In die mate zelfs dat hij van plan is om cassatieberoep aan te tekenen tegen z’n veroordeling. “Dat zal wellicht morgen gebeuren”, bevestigt zijn advocaat Johan Platteau. Op welke gronden cassatie zal aangetekend worden, kan de strafpleiter nog niet kwijt. Een verrassing is het beroep alvast niet. Platteau en z'n medepleiter Brecht Horsten maakten tijdens het assisenproces onder meer brandhout van het verslag van de gerechtspsychiaters. Het hof gaf in haar arrest echter aan dat ze zich niet liet leiden door dat deskundigenverslag.

Of het psychiatrisch verslag over Dean ook voorwerp zal uitmaken van het cassatieberoep, moet in het najaar duidelijk worden. Dan zal het Hof van Cassatie zich buigen over het verzoek van de verdediging. Als dat wordt ingewilligd, wordt de veroordeling van Dean verbroken en krijgt de bodybuilder een nieuw assisenproces.

