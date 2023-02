Milde straf voor vijftiger die tegenligger doodreed tijdens politieachtervolging: “Ik had liever gehad dat ík het niet overleefd had”

Een 52-jarige man uit Houthulst heeft een voorwaardelijke celstraf en een rijverbod van drie jaar gekregen voor het dodelijke ongeval dat hij in maart vorig jaar in Houthulst veroorzaakte. Hij knalde onder invloed van alcohol tegen een tegenligger terwijl hij voor de politie wegvluchtte. “Het was de domste zet van mijn leven”, zei hij in de rechtbank.

Twee jaar gevangenisstraf met uitstel, een rijverbod van drie jaar en een boete van 8.000 euro, ook drie vierde met uitstel. Die straf kreeg Pascal D. (52) uit Houthulst maandagmorgen van de Brugse politierechter. En die gaf hem daarmee een aanzienlijk mildere straf dan het parket gevorderd had.

Het ongeval dateert van 3 maart 2022. Danny De Buf (65) was toen met zijn hondje in de wagen op weg naar huis in Oostende. Maar op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel werd hij uit het niets frontaal aangereden door een tegenligger die op zijn rijstrook aan het inhalen was. Danny overleefde de klap niet.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De wagen van Pascal D. na de crash. © Mathias Mariën

Zijn aanrijder, Pascal D., werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerde zelf nooit in levensgevaar. De politie had hem even voor het ongeval nog gecontroleerd omdat hij zich verdacht gedroeg. Hij had te veel gedronken en zijn rijbewijs werd voor zes uur ingetrokken. Maar de vijftiger sprong toch opnieuw achter het stuur en vluchtte weg van de politie.

Met de combi achter hem probeerde hij langs de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel een voorligger in te halen. Met de dramatische botsing tot gevolg. Pascal D. had op dat moment 1,34 promille alcohol in zijn bloed. Hij belandde twee maanden in voorhechtenis.

“Was ik maar gestorven”

Pascal D. werd in het verleden al verschillende keren veroordeeld. Maar hij zegt zelf dat hij aan zijn alcohol- en drugsverslaving werkt. “Het was de domste zet van mijn leven”, klonk het. “Er is iemand dood door mijn schuld en daar moet ik gestraft voor worden. Ik had liever gehad dat ík het niet overleefd had.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.